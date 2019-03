“Vlaamse burgerschapsproef”, “één petje” en 8 andere punten waarmee N-VA de kiezer aan zich wil binden

Theo Francken heeft op de V-dag van N-VA rond migratie en integratie het tienpuntenplan waarmee N-VA naar de kiezer trekt, voorgesteld. “Vaak was de politieke bril waarmee men naar migratie keek ofwel roze ofwel gitzwart.”

“Voor extreemrechts is elke migrant er een teveel, voor linkse politici is migratie sowieso een zegen. Wie daar vragen bij durft te stellen is voor hen ‘bekrompen’ of staat ‘aan de verkeerde kant van de geschiedenis’. Andere partijen mijden dan weer het migratiedebat, omdat de problemen die we daarbij ondervinden botsen met de eigen maatschappijvisie.” Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt dat het tijd is om naar “werkbare” en “concrete” oplossingen te kijken. Die kunnen alleen bereikt worden als migratie gecontroleerd mag worden.

“Sterker, we vinden dat het moet. We nemen die handschoen op, omdat het noodzakelijk is, wil ons land zijn bloeiende economie, sociale welvaart en maatschappelijke samenhang behouden. Tegenover het particuliere belang van de individuele migrant, staat immer het algemene belang van onze hele maatschappij, dat ook belangrijk is en waar de overheid ook over moet waken”, klonk het op de V-dag van N-VA.

Tienpuntenplan

Met een tienpuntenplan voor migratie en integratie trekt de Vlaams-nationalistische partij naar de kiezer. Voor de partij moeten ten eerste de “onwerkbare Europese migratierichtlijnen”(1) hervormd of herroepen worden. De soevereiniteit in migratie vormt een belangrijk speerpunt voor de N-VA bij de volgende verkiezingen. Ook de Australische aanpak voor grensbewaking (2) om illegale migratie te stoppen, de uitbouw van opvang in de regio (3) en het verstrengen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gezinshereniging (4) behoren tot het tienpuntenplan.

Migranten die ons land toch bereiken en die legaal in ons land verblijven met een tijdelijke vergunning moeten, volgens Francken, eerst bewijzen dat ze ingeburgerd zijn en dat betekent onder meer voldoende kennis hebben van het Nederlands. (5) Enkel wie goed integreert, (6) maakt, als het van N-VA afhangt, nog kans op een definitieve verblijfsvergunning. Daarbij hoort voor de partij ook een verplichte inschrijving bij de VDAB en een “aanklampende” begeleiding naar werk. (7) Om die doelstelling te doen slagen, “moet het huidige leefloonsysteem hervormd worden”. “Migranten moeten eerst bijdragen vooraleer ze gebruik kunnen maken van onze sociale zekerheid”, (8) voegde Francken nog toe.

Tot slot moeten migranten “niet alleen kennis te nemen van onze normen en waarden, maar dienen die ook effectief aan te nemen en uit te dragen”. Daarom pleit N-VA voor het organiseren van een Vlaamse burgerschapsproef. (9)

Als het gehele integratietraject is afgerond, rest er volgens de partij nog één kwestie: de dubbele nationaliteit. “Onze nationaliteit is géén vodje papier”, klinkt het. “Het is een sluitstuk en een beloning.” De partij wil de dubbele nationaliteit afschaffen (10): “Wie volwaardig lid wil worden van onze gemeenschap, kan maar één petje dragen.”