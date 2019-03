Verrassing voor bezoekers LEGO-beurs wanneer prins en Laurent en zoon Nicolas komen opdagen

Waregem -

Een leuke verrassing voor de bezoekers van de LEGO-beurs in Waregem. Daar kwam op een bepaald moment prins Laurent met zijn zoon Nicolas opdagen. De 13-jarige prins is immers een grote fan van het speelgoed. Al was ook Laurent zelf flink onder de indruk van de werken. “Hoe moeilijker de werken, hoe liever hij het doet”, aldus de prins.