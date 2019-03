Thibaut Courtois ontbreekt in selectie van Real Madrid

Thibaut Courtois is niet opgenomen in de selectie van Real Madrid voor de competitiewedstrijd van zondagavond thuis tegen Huesca. De doelman van de Rode Duivels sukkelt met een spierblessure in de rechterdij.

“Courtois voelde zich niet goed en miste daardoor de laatste trainingen”, legt Realcoach Zinedine Zidane uit. “Hij voelt wat ongemak in zijn rechterdij. Het is afwachten hoelang hij buiten strijd is, maar we gaan nu geen risico’s nemen met hem. Het is een lichte blessure maar hij is out voor morgen.”

Door de blessure van Courtois wordt het doel van Real tegen Huesca opnieuw verdedigd door Keylor Navas. De Costaricaan mocht van Zidane ook spelen in de laatste competitiematch voor de interlandbreak tegen Celta Vigo. Onder Santiago Solari, de voorganger van Zizou, was Courtois steevast eerste keuze.