Speelt Anderlecht straks in Lotto Park?

Lotto Park. Dat is de gesponsorde naam die op tafel ligt om bij Anderlecht de naam Constant Vanden Stock­stadion te vervangen.

“Maar er is nog geen akkoord”, zegt Jo Van Biesbroeck, de commercieel directeur van RSCA. “We onderhandelen met de Nationale Loterij om haar sponsorcontract uit te breiden. We kunnen ze als merk in de verf zetten met ledboarding, spelersacties of door haar naam aan het stadion te geven. Maar het is geen noodzaak. Die naam is een stukje geschiedenis en als we die weggeven, moet daar een substantieel bedrag tegenover staan.”

Eerder werd de naam Allianz Arena afgevoerd omdat shirtsponsor BNP Paribas het niet zag zitten dat een andere financiële instelling prominent in beeld kon komen.