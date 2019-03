Hoe een tienermeisje haar vader misleidde zodat zijn gruweldaden aan het licht kwamen

Niemand geloofde haar. Twee jaar lang werd ze verkracht door haar vader, maar toen Françoise erover sprak met haar familie, geloofde niemand haar. Voor het tienermeisje uit het Franse Valenciennes zat er niets anders op dan een list te bedenken. Zodat ze haar wel moesten geloven.

Françoise (fictieve naam) was amper tien toen het misbruik begon. “Het gebeurde elke andere zaterdag, toen ik niet bij mama maar bij papa was”, getuigde het intussen vijftienjarig meisje deze week op het proces. “De eerste keer wurgde hij me, omdat ik niet naar een film wilde kijken met hem.” Uiteindelijk zouden de verkrachtingen meer dan twee jaar aanhouden.

Toen ze dertien was, besloot Françoise dat het genoeg was. Ze raapte al haar moed bijeen en vertelde op een familiebijeenkomst over wat haar vader haar allemaal had aangedaan. Toen ze klaar was met vertellen, dacht ze dat de gruwel eindelijk voorbij was. Maar haar vader, die ook aanwezig was op de bijeenkomst, ontkende alle beschuldigingen met klem en iedereen geloofde dat Françoise alles had verzonnen.

Gelukkig had ze nog een ander plan.

Toen ze later nog eens alleen met haar vader in de wagen zat, besloot ze hun gesprek zonder zijn medeweten op te nemen met haar smartphone. Ze misleidde hem en kon het gesprek zo leiden dat hij de verkrachtingen nu wel bekende. Toen ze het geluidsfragment liet horen aan haar moeder, werd er eindelijk geluisterd.

Twee jaar later is het proces begonnen. In al die tijd werd het meisje acht keer opgenomen in het ziekenhuis. Geen enkel familielid kwam haar bezoeken. “Ik heb haar altijd gezegd dat ze er goed aan deed om te praten”, getuigt de moeder van de verdachte. “Maar ik kan mijn zoon niet in de steek laten.”