Balthasar Boma bestaat écht (hij heet Wendy en is voorzitter van Thes, de beste amateurclub van België)

Hij verkoopt geen worsten, dus de vleesgeworden Balthasar Boma is hij niet, maar toch… Hij geeft geregeld een tournée générale, weet na drie promoties in vier jaar dat kampioen zijn plezant is, en nóémt zichzelf wel Boma. Maak kennis met Wendy De Wit (50), de kleurrijke voorzitter van THES Sport, de beste amateurclub van België.