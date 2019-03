Topchef Gert De Mangeleer stopt al na week met nieuwe concept: “Ik heb een fout gemaakt. Dat is geen schande”

Gert De Mangeleer, Joachim Boudens en chef Ruige Vermeire in L.E.S.S. Foto: mvn

Brugge - Een plaats waar je de hele dag door kon eten. Dat was het concept van L.E.S.S., het nieuwe restaurant van Gert De Mangeleer. Was het concept, want na amper een week heeft de topchef besloten dat zijn idee niet haalbaar is. Nu kan je er alleen nog lunch en diner bestellen. “Dit is niet falen, maar ondernemen”, aldus De Mangeleer in Het Laatste Nieuws.

11 maart. Een paar maanden nadat hij de deuren van zijn driesterrenrestaurant Hertog Jan achter zich had dichtgetrokken, opende Gert De Mangeleer zijn nieuwste zaak. Met L.E.S.S. wilde hij de sfeer van de hippe eettenten uit New York en Londen naar ’t Zand in Brugge brengen. Een all-day eatery. Van Deens gebak over een Marrakechburger tot een Iberico-kroket: van 8.30 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds zou je er gerechten van over de hele wereld op je bord kunnen krijgen. En dat allemaal in een open, maar zeer strak ingericht interieur.

Het leek een fantastisch concept, maar na amper één week moesten De Mangeleer en zijn zakenpartner Joachim Boudens al toegeven dat het onhaalbaar is. “Het constante leven in je zaak. Dat leek me de max”, aldus De Mangeleer. “Als ik in Tokio of New York kom, zoek ik zulke zaken altijd op. Ik hou heel erg van die sfeer. Ik dacht: hoe tof gaat dat niet zijn, als we dat ook hier kunnen hebben?”

Hoewel de zaken erg goed liepen, wist De Mangeleer eigenlijk al tijdens dag één dat het nieuwe concept gedoemd was. “Ik had het verkeerd ingeschat. Van 8 uur ’s ochtends tot middernacht tussen de klanten: dat is gewoon té. Ik merkte welke druk het legde op mijn personeel. Als vader van vier kinderen ben ik daar gevoelig voor. Ik vind: je moet luisteren naar je medewerkers. Ze klaagden niet, maar ik zag wel wat het met hen deed. Ik wilde het gevaar niet lopen dat ik iemand van het team zou verliezen. Ook ikzelf merkte dat het oude systeem me misschien beter lag. Pieken naar de middag toe, een rustmoment, en dan weer pieken naar de avond toe. Constant pieken, dat is bijna niet te doen.”

De Mangeleer en Boudens hebben dan snel besloten om het idee te laten varen. “Ik ben niet te trots om toe te geven dat ik een foute inschatting heb gemaakt. Het hoort volgens mij bij ondernemen. Dat doe je met vallen en opstaan. Ik vind dat geen schande. Als iets niet gaat, dan gaat het niet. En dan geef je dat maar best toe.”

Voortaan is het dus alleen nog mogelijk om een lunch en diner te boeken bij L.E.S.S. Gasten die al geboekt hadden voor een ontbijt, zijn afgebeld en krijgen een gratis glas champagne aangeboden als ze toch nog eens naar het restaurant komen.