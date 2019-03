Saudisch commando achter moord op Jamal Khashoggi kreeg opleiding in VS

Leden van het Saudische commando dat journalist Jamal Khashoggi heeft gedood, hebben voor de moord een opleiding gevolgd in de Verenigde Staten. Dat meldt The Washington Post zaterdag op basis van anonieme bronnen.

Op 2 oktober 2018 werd Khashoggi, die onder meer voor The Washington Post werkte en in de Verenigde Staten woonde, gedood in Istanbul. De moord bracht Saudi-Arabië in een ernstige diplomatieke crisis en bezoedelde de reputatie van kroonprins Mohammed bin Salman, die ervan beschuldigd wordt achter de moord te zitten. Riyad heeft de moord in de schoenen geschoven van “ongecontroleerde elementen”.

De moord zou uitgevoerd zijn door een commando van vijftien Saudische agenten. Begin dit jaar begon al een proces tegen elf verdachten. Een Saudische rechter heeft de doodstraf geëist voor vijf van de elf verdachten die worden beschuldigd van de moord op de journalist.

Eerder raakte al bekend dat een jaar voor de moord kroonprins Mohammed bin Salman een geheime campagne zou goedgekeurd hebben om dissidenten het zwijgen op te leggen. Volgens een journalist van The Washington Post, die tientallen Saudische en Amerikaanse bronnen anoniem heeft geïnterviewd, hebben leden van de Saudische interventiegroepen, die vaak clandestiene missies uitvoerden, ook een uitgebreide opleiding gevolgd in de VS.

“De CIA heeft aan andere agentschappen laten weten dat die opleiding voor speciale operaties gegeven werd door Tier 1 Group, een bedrijf uit Arkansas met een licentie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken”, schrijft de Amerikaanse krant. “Die opleiding vond plaats voor de moord op Khashoggi.”