Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de lage landen. Na het struikelen van Thibaut Courtois heeft hij een opvallend advies voor de doelman: “Hij hoeft niet te wanhopen. Denk maar aan de act van talloze clowns.”

Toen ik uw keeper – en nadrukkelijk niet de keeper van de Madrilenen – zag struikelen, dacht ik: Och jongen, nu is het voorbij. Dit fragment zal over dertig jaar nog in een tv-quiz zitten ...