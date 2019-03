“Ik was bang dat mijn man een burn-out had. Maar het waren zijn vijf minnaressen die hem uitputten”

Lange tijd was Lisa’s man moe, afwezig, onhebbelijk – het tegendeel van de sprankelende persoon door wie ze zich altijd zo geliefd gevoeld had. Maar toen ontdekte ze dat hij een seksverslaving had. “Hij neukte al jarenlang alles wat hij kon”, getuigt de vrouw nu. “Buurvrouwen, zakenrelaties, cursisten uit zijn trainingen, moeders van op school, zelfs vriendinnen van mij probeerde hij te versieren.”