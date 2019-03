14-jarige in levensgevaar na val door dak van leegstaande loods

Brugge - Een veertienjarige jongen uit Brugge is in levensgevaar na een val door het dak van een leegstaande loods in Brugge, zo meldt het parket van Brugge. Het slachtoffer viel meer dan zes meter naar beneden.

De feiten speelden zich zaterdagnamiddag rond 17.15 uur af. Een groepje van drie vrienden liep over het dak van een leegstaande loods aan Rozendal in Brugge toen een van hen door het dak viel. De jongen viel 6,5 meter naar beneden en werd in levensgevaar naar het AZ Sint-Jan gebracht. Het slachtoffer was wel bij bewustzijn, aldus de brandweer.

Het ging om een leegstaand gebouw van de stad Brugge, dat volledig ingesloten staat waardoor de brandweer heel wat moeite had om bij het slachtoffer te komen. Volgens omwonenden was het niet de eerste keer dat jongeren zich op het dak begaven.

Het parket van Brugge kwam ter plaatse om de omstandigheden onderzoeken. Ook de families van de betrokkenen kwamen ter plaatse.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: mvn

Foto: mvn

Eind 2018 gebeurden er gelijkaardige feiten in Brugge. De dertienjarige Kyano Verbrugghe raakte toen zwaargewond bij een val van tien meter, eveneens door het dak van een verlaten loods. “Kyano doet dat wel vaker, gekke plekken opzoeken om dan coole foto’s te maken”, getuigden zijn ouders toen. “We hadden hem nog gezegd dat het eens fout zou lopen.”