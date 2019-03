Clement (85) schoot zijn vrouw dood en daarna zichzelf: “Hij was bang dat ze alleen zou achterblijven”

Brakel -

Omdat de gezondheidsproblemen zich bleven opstapelen bij het bejaarde koppel in Everbeek bij Brakel, koos Clement Van Landuyt voor een drieste oplossing. De 85-jarige man schoot eerst zijn vrouw, die ook 85 is, dood en pleegde vervolgens zelfmoord. “Het is heel spijtig wat er gebeurd is, maar ik begrijp hem wel”, klinkt het bij buren.