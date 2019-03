Wat scheelt er met Thorgan Hazard? Coach wisselt zwakke Rode Duivel nog voor rust: “En er is nóg een reden waarom ik kwaad ben”

Een complete offday. Zo vat je de zaterdag van Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach het beste samen. Na 16 spelen keek het tegen Fortuna Dusseldorf al tegen 3-0 achterstand aan. Nog voor de rust haalde trainer Dieter Hecking een onherkenbaar zwakke Thorgan Hazard naar de kant. Zit er een haar in de boter? Na de match gooide Hecking alvast de knuppel in het hoenderhok.

LEES OOK. Eins, zwei, drei! Terwijl Benito Raman drie assists uitdeelt wordt Thorgan Hazard nog voor rust gewisseld, Dortmund loopt uit op Bayern

“Ik kon wel tien spelers wisselen. Er irriteerden me een paar dingen aan de prestatie van Thorgan, maar er is nog een anderen reden waarom ik kwaad was op hem; Dat zal ik met hem intern bespreken.” Die woorden noteerdeuit de mond van Dieter Hecking. Verder ingaan op wat hij met de Rode Duivel wilde bespreken, deed de coach van Borussia Mönchengladbach dus niet. Duidelijk is wel dat het diep zat. Met negen doelpunten en tien assists is hij van goudwaarde voor zijn ploeg, afgelopen week liet hij ook bij de Rode Duivels mooie dingen zien. Het is niet voor niets dat Dortmund bereid zou zijn om 40 miljoen euro op tafel te leggen voor zijn diensten.

Maar zaterdagmiddag was hij net als zijn ploegmaats ronduit zwak. Toen Hazard naar de kant moest, gunde hij zijn trainer ook geen blik, de spanning was tot op de tribunes voelbaar. De nederlaag tegen Düsseldorf - de derde in de laatste vijf matchen - kwam dan ook hard aan.