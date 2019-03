Matchpack Club Brugge- AA Gent. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Na een wisselvallig competitieslot begint Club brugge vandaag aan zijn play-offs met een thuisduel tegen AA Gent, de vijfde plaats in de stand. De Gentenaars moesten tot op de laatste speeldag knokken voor hun stek in Play-off 1 en lijken dit jaar niet meer dan de rol van scherprechter te krijgen.

Club Brugge Club Brugge KAA Gent KAA Gent Bram Van Driessche

Onderlinge matchen in reguliere competitie: 0-4 in Gent, 1-1 in Brugge

Verwachte opstelling: Horvath, Amrabat, Mechele, Denswil, Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta, Schrijvers, Wesley

Bank: Letica, Decarli, Cools, Mata, Vossen, Rezaei, Danjuma, Openda

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Nakamba, Mitrovic, Poulain, Vlietinck.

Schorsingen: niemand

Dit zegt onze clubwatcher: De spoeling achterin bij Club Brugge wordt opnieuw dun. Voor de opener tegen AA Gent moet Poulain afhaken (achillespees). Of Club zijn verdediger lang kwijt is, moet nog blijken. Wellicht dropt Ivan Leko Amrabat opnieuw naast Mechele en Denswil in de verdediging. Ook Vlietinck is niet beschikbaar. Hij kampt opnieuw met last aan de heup. Vermoedelijk worden Diatta en Dennis op de flanken geposteerd. (Junior Verbeeke)

Verwachte opstelling: Kaminski, Souquet, Bronn, Derijck, Asare, Verstraete, Odjudja, David, Sorloth, Yaremchuk, Dompé

Bank: Thoelen, Coosemans, Rosted, Plastun, De smet, Smith, Chakvetadze, Bezus, Dejaegere, Esiti, Limbombe

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Azango

Dit zegt onze clubwatcher: Het vertrouwen van de Buffalo’s is na de late kwalificatie voor Play-off 1 uiteraard groter dan ooit tevoren. Coach Jess Thorup heeft de voorbije maanden zijn systeem en voetbalfilosofie zeer geduldig overgebracht op zijn team. AA Gent staat onder het bewind van haar Deense trainer voor lef en creatief bewegingsvoetbal. Met Roman Yaremchuk als exponent voor het herwonnen zelfvertrouwen en de pure klasse van Sørloth en Odjidja, zal Club Brugge ongetwijfeld op hun hoede zijn. Uitkijken dus of AA Gent haar ongeslagen reeks ook op Jan Breydel in stand weet te houden. (Stefan Smet)