Aantal operaties om te vermageren fors de hoogte in: “Werk van diëtisten en psychologen is van groot belang”

Het aantal operatieve ingrepen om te vermageren in België is in vijf jaar tijd met 29% gestegen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaat daarom de bezoeken van kinderen met obesitas aan een diëtist terugbetalen. Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) wil dat de overheid de bezoeken van alle obesitaspatiënten terugbetaalt, en ze pleit ook voor de terugbetaling van bezoeken aan de psycholoog.