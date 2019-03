School verslikt zich in 1 aprilgrap, ouders kwaad: “Nochtans gedaan met goede bedoelingen”

Wevelgem / Aalst - “Omdat er de laatste tijd heel wat pesterijen zijn geweest, hebben we besloten om opnieuw een uniform in te voeren.” Dat stond te lezen in een brief die het schoolteam van vrije basisschool Sint-Vincentius in Gijzegem (Aalst) rondstuurde naar alle ouders. Een 1 aprilgrap. Al hadden niet alle ouders dat ook meteen zo begrepen. En ook in een school in Wevelgem liep een aprilgrap uit de hand.

OPROEP. Is een 1 aprilgrap bij jou al eens helemaal de mist in gegaan? Laat het ons hier weten via mail.

“Beste ouders, beste leerlingen. Jammer genoeg zijn er de laatste tijd op onze school heel wat pesterijen geweest”, zo stond te lezen in de brief die deze week rondgestuurd werd. “Heel vaak geven kinderen commentaar op de kledij van andere kinderen. Wij vinden dit niet kunnen. Daarom heeft het schoolteam beslist om vanaf aanstaande maandag een uniform in te voeren. Wij verwachten dat al onze leerlingen een blauwe broek, short of rok dragen, gecombineerd met een wit T-shirt, bloesje, hemdje… Wij hopen dat iedereen zich aan deze afspraak houdt. Dank voor jullie medewerking.”

Sommige ouders hadden meteen door dat het om een 1 aprilgrap ging. Maar niet allemaal, zo merkten ze op het schoolsecretariaat. “We kregen inderdaad heel wat reacties binnen”, bevestigt directeur Jacques Zaman aan onze redactie. “Daarom hebben we na de brief ’s avonds nog een mail rondgestuurd, om het nog wat duidelijker te maken dat het om een grap gaat.”

Zaman geeft toe dat ze het verkeerd hebben ingeschat. “Je weet zulke zaken nooit op voorhand, hé. Het was een ideetje, om te proberen de schwung er wat in te brengen. We hebben dit gedaan met goede bedoelingen.”

Volgens de directeur doet de school al veel tegen pesten en is het eigenlijk helemaal geen issue. “Dat is net de grap. Er zijn soms misschien wat plagerijtjes, maar echt pesten komt bij ons eigenlijk niet voor. Vandaar dat we net dat thema hebben uitgespeeld, om het er zo vingerdik mogelijk op te leggen. We zorgen altijd voor zo’n goed mogelijke sfeer in de klas en nieuwe kinderen proberen we zo snel mogelijk te laten integreren. Ook met onze jaarthema’s over onder meer samenhorigheid spelen we kort op de bal.”

Ook aprilgrap met wc-rollen valt slecht

Ook in de basisschool Sint-Paulus in Wevelgem viel een aprilgrap slecht bij de ouders. Al enkele weken wordt de school geteisterd door leerlingen die hele wc-rollen verspillen en in het toilet proppen. Straf geven? Kinderen in de hoek zetten? Neen, het feestcomité van de school bedacht een andere oplossing.

Alle kinderen kregen vrijdag een briefje mee met daarop de vraag om op maandag 1 april zelf een genaamtekende rol wc-papier mee te nemen. De school zou er namelijk zelf niet meer in voorzien.

“We wilden niet weer met dat vermanende vingertje wijzen, maar op een ludieke wijze kenbaar maken dat zo’n respectloos gedrag niet kan”, legt directrice Barbara Buysschaert uit.

Een aprilvis, dat moge duidelijk zijn. Al schoot dat bij enkele ouders in het verkeerde keelgat. Een onnozel briefje voor een aprilgrap. En dan al die leerlingen die daar maandag met een rol in hun handen zullen staan. Verspilling in deze klimaattijden. Enkele ouders dreigden zelfs met een klacht.

“Ik had wel ergens verwacht dat de actie op wat commotie zou stuiten”, is de directrice er zich van bewust. “We begeven ons inderdaad op glad ijs, maar het leven is al zo serieus in het onderwijs. We willen de leerlingen enkel wat respect bijbrengen met dit grapje. Ik ben er trouwens zeker van dat ze dit nooit zullen vergeten.”

Maar wat als alle leerlingen daar maandag staan met een rol wc-papier in hun handen? “Dat zal niet gebeuren, want enkele kinderen hadden snel de grap door”, zegt Barbara met een glimlach. “Plus, we zullen alle rollen verzamelen zodat de kinderen ze gewoon weer kunnen meenemen naar huis.”