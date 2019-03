PLAY-OFF 2: Tien Oostende-spelers gaan onderuit tegen Eupen, Union zet Cercle Brugge opzij

Kortrijk en Moeskroen openden Play-off 2, later op de avond waren er nog drie matchen in de schaduw van de topper tussen Genk en Anderlecht. In groep A moest Oostende zijn meerdere erkennen in Eupen, dat een uur lang met een man meer stond na direct rood voor Lombaerts. In groep B kregen we al een eerste ‘verrassing’. 1B-club Union pakte op eigen veld de scalp van eersteklasser Cercle Brugge. In de laatste match van groep B hielden Zulte Waregem en Oostende het op een scoreloos gelijkspel.

Het was uitkijken naar de prestatie van Union. In 1B moest het dan wel KV Mechelen en Beerschot Wilrijk voor zich dulden, in de beker pakte het wel de scalp van Anderlecht en Genk. Een te duchten tegenstander dus voor eersteklasser Cercle Brugge, zeker gezien de magere resultaten na nieuwjaar.

En dat Union niet te onderschatten was, bleek ook op het veld. De Vereniging keek bij de rust tegen een 2-0 achterstand aan, dankzij goals van Selemani en Niakaté. Verder dan de aansluitingstreffer van Bruno kwam Cercle niet meer en in het slot zette opnieuw Niakaté de eindstand op het bord. .

Zulte Waregem en Waasland-Beveren hebben hun trouwe fans niet verwend op de openingsspeeldag van Play-off 2. Bij de thuisploeg wisselde Francky Dury flink wat spelers. Bossut, De fauw, Bongonda, Sylla en Pletinckx begonnen zo op de bank. In hun plaatst stonden Bostyn, Heylen, Soisalo, Bjordal en Walsh aan de aftrap. Bij Waasland-Beveren was Ampomah terug fot, maar hij startte op de bank, Lulic nam dan weerde plaats van Vanzo in. De wissels kwamen de partij niet ten goede, verder dan een droge 0-0 kwamen de twee ploegen niet.

Oostende wacht nog steeds op een nieuwe overwinning. Even leek het geluk aan hun kant, toen Luis Garcia vroeg in de match een strafschop miste. Maar niet veel later kwam het toch op achterstand door een doelpunt van Msakni. Toen Lombaerts na een halfuur rood pakte, leek het kalf verdronken. Maar een doelpunt van Canesin gaf de Oostendse fan moed. Een toch, want na de rust had Eupen genoeg aan een doelpunt van Molina om de drie punten mee te graaien.

