Paul Gascoigne in amper tien minuten ster van de avond in galamatch van Tottenham-legendes

Om het nieuwe stadion in te wijden organiseerde Tottenham een galamatch tussen enkele legendarische Spurs-spelers en Internazionale, waar José Mourinho de honneurs als coach waarnam. De Italianen wonnen met 4-5 maar in amper tien minuten was Paul Gascoigne toch weer dé ster van de avond.

Er daagden heel wat klinkende namen op met Thorstvedt, Carr, Chimbonda, Bassong, Tainio, Anderton, Howells, Nielsen, van der Vaart, Klinsmann, Keane, Sullivan, Stalteri, Perry, Freund, Falco, Hazard, Gascoigne, Nayim, Ginola en Berbatov.

Tainio, Keane, Nielsen en Berbatov scoorden voor Tottenham maar Suazo (twee keer), Veron, Ventola en Kharja zorgden voor de Italiaanse zege.

Maar in amper tien minuten was het toch weer Gascoigne (51) die het meeste applaus kreeg. Gazza was duidelijk ontroerd.

Foto: Action Images via Reuters

Foto: AFP

Foto: Photo News