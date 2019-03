Eerlijke Fred Rutten na voetballes van Genk: “Cijfers liegen niet”

Anderlecht staat weer met de voeten op de grond. Het vertrouwen dat paars-wit op het einde van de reguliere voetbalcompetitie had opgebouwd, werd door leider Genk vakkundig de grond ingeboord. Ook trainer Fred Rutten zag dat zijn ploeg een maatje of twee te klein was voor de Limburgers. “Ze hebben verdiend gewonnen.”

Fred Rutten is er de man niet naar om naar excuses te zoeken. Het was een doodeerlijke trainer die na de nederlaag de televisiecamera’s te woord stond. “Cijfers liegen niet”, opende de minzame Nederlander. “Het was een terechte zege Genk. We hadden wel goede bedoelingen, maar gaven veel te makkelijk doelpunten weg. In de tweede helft hebben we geprobeerd om wat dingen te veranderen en dan zag je dat ook meer druk creëerden. Maar dan moet je scoren, en die efficiëntie hadden we niet.”

Anderlecht hield in de laatste zes wedstrijden vier keer de nul. Dan komen drie doelpunten - en vooral de manier waarop ze vielen - hard aan. “Het verraste me hoe simpel we die goals slikten, zeker twee van de drie gaven we gewoon weg”, sprak Rutten. “Na de dubbele wissel zag je een verandering en kregen we kansen, maar we scoorden niet. Ik weet waar we vandaan komen. Genk is al een heel seizoen top en toonde vandaag dat het klaar is. Wij niet.”

Foto: Photo News

Clement: “We kunnen het ook op een andere manier”

Genk 2.0 is met een knalprestatie van start gegaan. Ook zonder Pozuelo legde het een knappe prestatie op de mat. Trainer Philippe Clement zag het - uiteraard - graag gebeuren. “Dit is een dik verdiende overwinning, we hadden zelfs meer kunnen scoren. We moeten nu een andere manier van voetballen toepassen en veel tijd hadden we niet, maar ik ben blij dat de jongens het zo snel hebben opgepikt. In de tweede helft hadden we het even moeilijk, maar dat is normaal. Dit is Play-off 1, je speelt tegen een goede ploeg. Er gaat niemand 90 minuten domineren. Maar we hebben getoond dat we ook op de omschakeling gevaarlijk kunnen zijn en kunnen scoren. Anderlecht hield enkele keren de nul de voorbije weken, dus het was belangrijk efficiënt te zijn. Voor de rust was dat niet het geval, na de pauze wel.”

Er doken wel wat fysieke kwaaltjes op bij Genk. Ito, De Norre en Berge moesten naar de kant om erger te voorkomen. “We hebben veel gegeven en sommige jongens zijn dit niet gewoon. Voor De Norre is dit een heel nieuwe gegeven hoe hij hier speelt.” Het viel op hoe Berge geen moeite had met het oppikken van het niveau na een lange inactiviteit. “Ik heb hem bewust voor de verdediging gezet en minder diepgang gevraagd”, aldus Clement. “Op het einde moest hij er toch wel af vanwege hinder.” Wat het vooropgesteld aantal speelminuten waren, wilde de journalist in kwestie nog weten. “Dat is tussen mij en de ploegdokter”, knipoogde de Genkse coach.