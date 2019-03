Dennis Praet pakt de scalp van AC Milan na gigantische blunder van Donnarumma, toptalent Moise Kean verlost Juventus

Sampdoria heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van AC Milan op de 29e speeldag in de Serie A. Dennis Praet stond de hele wedstrijd op het veld bij de thuisploeg. Sampdoria klimt door de zege naar de achtste plaats in de stand, op zes punten van AC Milan. De Milanezen zijn vierde, een plek die recht geeft op een ticket voor de Champions League.

De ‘Blucerchiati’ kwamen al in de eerste minuut op voorsprong. Grégoire Defrel dwong door pressing de Milanese doelman Gianluigi Donnarumma in de fout. De 20-jarige Donnarumma trapte de bal tegen de Franse aanvaller, die het geschenk met plezier aannam. AC Milan kon een tweede nederlaag op rij niet verhinderen.

Bij de regerende landskampioen en huidige competitieleider Juventus was het andermaal Moise Kean die de aandacht opeiste. Twee weken geleden verbaasde hij de wereld door twee keer te scoren en een assist uit te delen bij zijn eerste basisplaats in de Serie A dit seizoen. Zaterdagavond was hij ‘slechts’ invaller, maar dat belette hem niet om meer uit te groeien tot de matchwinnaar. Kean loste in minuut 69 Matuidi af, amper drie minuten later scoorde hij het enige doelpunt van de partij tegen Empoli na een knappe assist van Mandzukic.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Serie A!