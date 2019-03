N-VA zet migratie weer op het voorplan

Na een V-dag over het communautaire en een andere rond energie, heeft N-VA zaterdag een derde thema in de etalage gezet: migratie. Voor de Vlaams-nationalisten een prioriteit waarmee ze zich van de rest willen onderscheiden. Niet dat er revolutionair nieuwe ideeën te rapen vielen – de basis voor het programma rond migratie blijft dezelfde – maar hier en daar scherpte de partij wat punten aan. Duidelijk is dat N-VA zich tussen Vlaams Belang en de andere centrumpartijen wil positioneren. “Voor extreem-rechts is elke migrant er één te veel (...) en voor linkse partijen is migratie sowieso een zegen”, verklaarde ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken op de V-dag in Brussel.

Francken stelde er een tienpuntenplan voor waarmee zijn partij migratie wil controleren. “Het is noodzakelijk, wil ons land zijn bloeiende economie, sociale welvaart en maatschappelijke samenhang behouden. Tegenover het particuliere belang van de individuele migrant staat het algemene belang van onze hele maatschappij.”

Beperkte absorptie

Volgens N-VA is de absorptiekracht van onze samenleving beperkt omdat migratie gevolgen heeft voor onze cultuur, onze sociale dienstverlening, huisvesting en het onderwijs. En daarom moet worden ingegrepen, dixit Francken.

De recepten zijn ondertussen bekend. N-VA wil internationale verdragen en conventies aanpassen omdat die volgens haar een beperking van migratie in de weg staan. Dat de partij zich zo kantte tegen het Migratiepact, is daarvan een voorbeeld.

Maar echt centraal in het programma staat het verbod op illegale migratie. Iedereen die illegaal het land probeert binnen te komen, heeft geen recht meer op migratie. N-VA is enkel voor gecontroleerde, legale migratie, via immigratie van arbeidskrachten of mensen die in de eigen regio asiel hebben aangevraagd in kampen van de Verenigde Naties. Opvang van vluchtelingen moet daar ook worden georganiseerd.

Gezinshereniging beperken

Francken wil ook de migratie via gezinshereniging beperken. Wie hier bij een familielid of partner wil komen wonen, moet nu al kunnen bewijzen 1.500 euro netto per maand te verdienen. Francken wil dat optrekken naar meer dan 1.750 euro. Per kind ten laste moet daar nog eens 10 procent bijkomen.

Tom Van Grieken Voorzitter Vlaams Belang “Bij N-VA staat de V niet voor Vlaanderen, maar voor Vergeet. Vergeet dat het een N-VA’er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie”

Daarnaast hamert N-VA op het belang van de kennis van taal, beperktere toegang tot de sociale zekerheid, en verplichte inburgeringsexamens in het land van herkomst zelf. Ook de toegang tot de Belgische nationaliteit moet strenger worden. En de dubbele nationaliteit moet op de schop.

Vlaams Belang

Vlaams Belang, dat zaterdag ook congresseerde, haalde meteen scherp uit naar het N-VA-plan en de boodschap rond migratie. Voorzitter Tom Van Grieken wees erop dat de voorbije legislatuur een half miljoen migranten het land is binnengekomen, dat 132.000 Belgische paspoorten werden uitgereikt en dat jaarlijks 50.000 migranten via gezinshereniging naar ons land zijn gekomen.

Volgens Van Grieken staat de V bij N-VA niet voor Vlaanderen, maar voor Vergeet. “Vergeet dat ze vijf jaar niets communautairs hebben gedaan, vergeet dat ze sociaal-economisch een ramp waren, vergeet dat het gat van in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro, vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden. En vergeet vooral dat het een N-VA’er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie”, verklaarde Van Grieken.