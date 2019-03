Dader van terreuraanslag in Christchurch dient klacht in omdat hij geen tv op zijn cel heeft

De man die opgesloten zit op beschuldiging van het doodschieten van 50 mensen in twee moskeeën in Christchurch eerder deze maand, heeft een klacht ingediend tegen zijn detentievoorwaarden. Dat hebben de autoriteiten in Nieuw-Zeeland zondag bevestigd. Volgens plaatselijke media diende de 28-jarige Australiër een formele klacht in met betrekking tot zijn rechten in de gevangenis.

De nieuwswebsite Stuff meldt dat de man onder andere klaagt over het feit dat hij in de gevangenis van Auckland geen bezoek mag krijgen en vanuit zijn cel geen toegang heeft tot de telefoon. Een woordvoerder van het gerecht bevestigt dat de Australiër geen toegang heeft tot televisie, radio of kranten en dat ook bezoekers niet worden toegelaten. “Omwille van operationele veiligheidsredenen wordt er geen verdere informatie verstrekt”, klinkt het tot slot.

De rechts-extremist zit nog zeker tot in april in voorhechtenis. In april verschijnt hij opnieuw voor de rechter.