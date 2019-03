Vijf raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza, Israëlisch leger slaat terug

Vanuit de Gazastrook zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf raketten afgevuurd naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Het leger sloeg intussen al terug met verschillende aanvallen op militaire stellingen van Hamas in het midden van de Gazastrook en ten oosten van Gaza-stad. Er vielen geen slachtoffers, zo melden zowel het Israëlische leger als getuigen in Gaza.