Belgische militairen die in eigen land worden ingezet zijn niet goed verzekerd

Belgische militairen die ingezet worden in eigen land zijn niet verzekerd bij eventueel overlijden. Dat meldt VRT NWS. De wetgeving houdt namelijk geen rekening met het feit dat militairen ook voor binnenlandse operaties kunnen worden ingezet. Defensie is al een tijdje op de hoogte van het probleem, maar de regering vindt voorlopig geen akkoord over een oplossing.

De familie van een Belgische militair die om het leven komt op buitenlandse missie heeft recht op 160.000 euro schadevergoeding, onder andere om diens begrafenis te betalen. Maar als diezelfde militair om het leven zou komen bij bijvoorbeeld een terreuraanslag tijdens een patrouille, heeft zijn of haar familie enkel recht op een vergoeding voor de kosten van de begrafenis, zonder bijkomende schadevergoeding. De wet is er namelijk niet voorzien op de mogelijkheid dat Belgische militairen zouden worden ingezet op Belgisch grondgebied. Dat is sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 nochtans wel het geval.

Defensie is zich bewust van het probleem. “Kort na de aanslagen hebben we een wetsvoorstel ingediend om dit verschil weg te werken, maar momenteel is het nog niet geregeld”, aldus kolonel Régis Bornain, HR-manager bij Defensie bij VRT NWS. “Zolang de wet niet aangepast is, kunnen de nabestaanden van militairen in België zo’n schadevergoeding niet krijgen.”