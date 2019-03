Britse premier May riskeert “totale instorting van regering”: 6 ministers dreigen op te stappen bij harde Brexit, 10 ministers bij te zachte oplossing

De Britse premier Theresa May riskeert een “totale instorting” van haar regering als ze niet snel een oplossing vindt voor het Brexit-dilemma dat Groot-Brittannië tot op het bot verdeelt. Dat meldt de Britse kwaliteitskrant ‘The Sunday Times’, die weet dat allerlei ministers dreigen met opstappen. Het lijkt daarom steeds waarschijnlijker dat May nieuwe verkiezingen uitschrijft.

Volgens de Times hebben zes pro-Europese ministers May zondag laten weten dat ze zullen opstappen als de premier kiest voor een vertrek uit de EU zonder deal, de zogeheten ‘hard Brexit’. Maar ook 10 andere ministers, die absoluut een Brexit willen, hebben May in een brief gewaarschuwd dat ze ontslag zouden nemen als ze een deal met een douane-unie of een lang uitstel van de Brexit zou voorstellen. Die brief zou ook ondertekend zijn door 170 van de 314 Conservatieve parlementsleden.

May lijkt zo steeds meer een kat in het nauw: haar Brexit-strategie ligt op apegapen nadat het akkoord dat ze had onderhandeld met de EU afgelopen vrijdag een derde keer werd weggestemd in het Lagerhuis, uitgerekend op de dag dat Groot-Brittannië de EU eigenlijk al had moeten verlaten. May heeft nu minder dan twee weken om de 27 andere EU-lidstaten te overtuigen dat ze nog een oplossing kan vinden voor de nieuwe deadline op 12 april. Anders zal ze moeten vragen om een langer uitstel, of de Europese Unie verlaten zonder akkoord.

Maandag stemt het Britse Lagerhuis (opnieuw) over alternatieve plannen, alvorens het akkoord van May dinsdag (voor een vierde keer!) opnieuw ter stemming wordt voorgelegd. De premier heeft al aangekondigd dat ze zou opstappen als haar deal dan zou worden goedgekeurd, zodat haar critici de kans krijgen om met een nieuwe leider naar de daaropvolgende onderhandelingen met de EU te gaan.

Nieuwe verkiezingen

Dat voorstel lag vorige week echter ook al op tafel, en kon toen niet genoeg parlementsleden verleiden om voor het voorstel te stemmen. Daarom gaan er nu meer stemmen op om algemene verkiezingen te houden.

Volgens de Times is er echter ook voor dat scenario te weinig parlementaire steun: om vervroegde verkiezingen te houden is de goedkeuring van twee derde van het Lagerhuis nodig. En de Conservatieve parlementsleden zouden niet geneigd zijn om met de verguisde May naar de kiezer te trekken, uit vrees voor een electorale afstraffing. En zo blijft de impasse compleet...