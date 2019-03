Zeven doden bij explosie in Chinese fabriek

Zeven mensen zijn om het leven gekomen en vijf anderen raakten gewond bij een explosie in een metaalsmelterij van Kunshan Waffer Technology Corporation in het oosten van China, 50 kilometer ten westen van Shangai. Dat hebben staatsmedia gemeld.

Er gebeuren vaker ontploffingen in Chinese bedrijven als gevolg van de lakse veiligheidsregels. Zaterdag waren ook al vijf mensen omgekomen en drie gewond in een bedrijfsongeval in de oostelijke provincie Shandong. Vorige week was er een explosie in en chemische fabriek in de provincie Jiangsu, nabij Shanghai. Daarbij vielen 78 doden en 640 mensen moesten naar het ziekenhuis.