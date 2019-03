Zuckerberg steekt verrassend hand in eigen boezem en pleit voor nieuwe internetregels: “Niet goed dat Facebook zoveel macht heeft”

“Het internet heeft nood aan nieuwe regels om de verspreiding van haatboodschappen te voorkomen, de privacy te beschermen, en inmenging in verkiezingen te voorkomen”. Dat zegt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zondag in een opvallende column in de Amerikaanse krant The Washington Post.

“Technologie is een grotere rol gaan spelen in ons leven, en bedrijven zoals Facebook hebben enorme verantwoordelijkheden”, schrijft Zuckerberg. “Elke dag nemen we beslissingen over welke boodschappen schadelijk zijn, wat politieke propaganda is en hoe we cyberaanvallen kunnen voorkomen. Dat zijn allemaal belangrijke beslissingen om onze gemeenschap te beschermen, maar als we alles vanaf het begin moesten overdoen, zouden we dit niet alleen aan de bedrijven overlaten om die beslissingen te nemen.”

“Wetgevers zeggen me vaak dat wij bij Facebook te veel macht hebben over welke boodschappen worden uitgedragen. En eerlijk gezegd, ik vind dat ook”, verrast Zuckerberg in zijn column, waarin hij daarom pleit voor een onafhankelijk orgaan waar mensen beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen van Facebook of andere internetbedrijven.

Zuckerberg zei ook dat hij samenwerkt met overheden, zoals in Frankrijk, om ervoor te zorgen dat de beoordeling van boodschappen op een effectieve manier gebeurt. Internetbedrijven “moeten verantwoording afleggen over hun normen inzake schadelijke boodschappen, en er moet een meer gestandaardiseerde aanpak komen voor alle platformen. Elk internetbedrijf zou ook rekenschap moeten afleggen over welke boodschappen van hun platformen zijn gehaald. Volgens de CEO van Facebook zijn regels nodig op vier domeinen: schadelijke boodschappen, integere verkiezingen, privacy en gegevensoverdracht.

Zwaar onder vuur

Facebook kreeg eerder deze maand zware kritiek na de aanval op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij de aanvaller beelden van de gebeurtenissen live uitzond via Facebook. Eerder kwam het bedrijf al in opspraak in verband met mogelijke inmenging van de Russen in de Amerikaanse verkiezingen, en bij het misbruik van gegevens van gebruikers door Cambridge Analytica.

Woensdag liet het bedrijf daarom weten dat het boodschappen van ‘wit nationalisme’ en ‘wit separatisme’ zou bannen van zijn platformen. En donderdag liet het weten de regels voor advertenties te verstrengen in het licht van de Europese verkiezingen in mei.