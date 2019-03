Vier dagen oude baby begraven in armen van moeder na tragisch ongeluk tijdens borstvoeding

In Ierland is zaterdag een vier dagen oude baby begraven in de armen van zijn moeder. Marie Downey en de pasgeboren Darragh stierven vorige week in een ziekenhuis in Cork, vermoedelijk doordat de vrouw tijdens het geven van borstvoeding een epileptische aanval kreeg en zwaar viel. De taferelen op de begrafenis zaterdag waren emotioneel: “Ze zijn nu onze speciale engelen”.

Marie Downey (36) beviel vorige week donderdag van haar derde zoontje, die de naam Darragh kreeg. Maar maandag volgde een tragedie, toen de vrouw dood werd teruggevonden op de vloer van haar ziekenhuiskamer in Cork. Vermoedelijk kreeg ze een epileptische aanval tijdens het geven van borstvoeding, en raakte ze daarbij dodelijk gewond.

De amper vier dagen oude baby lag in kritieke toestand onder haar, moest zelfs gereanimeerd en in een kunstmatige coma gehouden worden, maar overleed de volgende dag. Het kindje werd zaterdag begraven in de armen van zijn moeder op het kerkhof van Castletown, nabij Limerick.

Emotionele begrafenis

De taferelen op de voorafgaande begrafenismis waren logischerwijze hartverscheurend. Zo beschreef echtgenoot en vader Kieran Downey zijn vrouw als “een mooi mens met een hart van goud. Wij waren haar leven, en zij was dat van ons. Zij en Darragh zijn nu onze speciale engelen.” Ook de twee broertjes van de kleine Darragh namen op emotionele wijze afscheid: James en Sean droegen hun twee roze teddyberen naar het altaar, waar ze als symbool van hun eeuwige band naast de roze teddybeer van hun pasgeboren broertje werden geplaatst.

Kieren Downey herinnerde zich in tranen ook de openingsdans op zijn huwelijk met zijn echtgenote, op de tonen van ‘We’ve only just begun’. “We waren inderdaad nog maar net begonnen. We zullen jou en Darragh altijd blijven missen”, waarna een staande ovatie volgde. Daarna werden de lichamen van moeder en zoon op de tonen van de hit van The Carpenters naar hun laatste rustplaats gebracht.