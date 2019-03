Brand in slaapkamer door oververhitting van gsm-oplader

Duffel - In een woning in Duffel heeft het zaterdagavond gebrand in een slaapkamer. Vermoedelijk is de brand ontstaan door de oververhitting van een gsm-oplader.

Een matras vatte zaterdagavond vuur in een woning aan de Mechelsebaan in Duffe, wat met heel wat rook gepaard ging. Een van de bewoners probeerde de vlammen zelf nog te doven, maar moest toch de hulp van de brandweer inroepen.

De man ademde heel wat rook in, en moest naar het ziekenhuis. De schade in de slaapkamer is aanzienlijk, en ook de rest van het huis heeft rookschade. De bewoners kunnen tijdelijk bij familie terecht.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door een oververhitting tijdens het opladen van een gsm. Brandexperts zien dat steeds vaker gebeuren en adviseren om alleen ‘officiële’ opladers te gebruiken.

