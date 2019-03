Politie onderzoekt drie verdachte branden in Meerhout

Meerhout - In het centrum van Meerhout is de brandweer zaterdagavond drie keer moeten uitrukken voor een brand. Het gaat om een chalet, een caravan aan een woning in renovatie en een aanhangwagen, allemaal op korte afstand van elkaar. De politie gaat uit van kwaad opzet en is een onderzoek gestart.

Aan de Molsebaan ging een caravan naast een leegstaande woning in vlammen op. Er was ook schade aan de woning zelf. Daarna brandde een chalet naast een voetbalterrein aan de Hoevendijk volledig uit. Er was ook een beperkte brand aan een aanhangwagen op de hoek van de Gasthuisstraat en de Smissestraat.

Volgens de lokale politie zijn de branden opzettelijk aangestoken. Omdat de drie locaties zo dicht bij elkaar liggen, is het mogelijk dat het om dezelfde dader gaat. Het laboratorium zal in de loop van zondag ter plaatse komen om onderzoek uit te voeren.

De drie branden waren redelijk snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden.

De chalet naast het voetbalterrein aan de Hoevendijk is ook uitgebrand. Foto: bvdl