Ook styliste Lien Degol komt bij verkiezingen op voor Open VLD

Leuven -

Het was al bekend dat Open VLD in Vlaams-Brabant met tv-figuur Goedele Liekens en ex-Clouseau-drummer Bob Savenberg in mei naar de kiezer trekt. Uit de bekendmaking van de volledige lijsten blijkt dat ook styliste en modecoach Lien Degol kandidaat is. Degol is sinds nieuwjaar gemeenteraadslid in Leuven en staat 14de op de lijst van effectieven voor de Kamer.