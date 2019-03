Opgelet: politie houdt woensdag weer flitsmarathon

De federale politie houdt woensdag een 24 uur durende flitsmarathon, dat is bevestigd aan onze redactie. De controles kaderen in een Europese actie: in totaal wordt in maar liefst 26 Europese landen gecontroleerd op overdreven snelheid.

In België gaat de flitsmarathon van start om middernacht in de nacht van dinsdag op woensdag en duurt 24 uur. De federale politie zal de actie in de komende dagen nog officieel aankondigen. Dat is zo stilaan een gewoonte, omdat de politie met dergelijke acties vooral wil sensibiliseren. Desondanks werd bij een soortgelijke actie in 23 landen vorig jaar 257.639 snelheidsovertreders beboet.

De flitsmarathon kadert in een themaweek van het Europese verkeerspolitienetwerk TISPOL. “We willen dat autobestuurders nadenken over hun snelheid, en rekening houden met de wet en de omstandigheden. Zo verkleinen ze de risico’s voor zichzelf en andere weggebruikers”, aldus voorzitter Paolo Cestra. “Daarom moedigen we deelnemende politiekorpsen aan om de flitslocaties op voorhand bekend te maken. We willen de mentaliteit van bestuurders raken, niet hun portefeuille.”