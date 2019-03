Verhofstadt gelooft nog in doorbraak in Brexit-dossier, maar bestempelt Britse politieke spel wel als “bedroevend”

Guy Verhofstadt gelooft dat er deze week een cruciale opening kan komen in de Brexit-onderhandelingen. “Ik blijf optimistisch dat er een doorbraak komt rond een douane-unie”, zo zei de onderhandelaar voor het Europees Parlement zondag bij VTM.

Het Britse Lagerhuis wees het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie afgelopen vrijdag voor een derde keer af, de impasse rond de Brexit lijkt daarmee compleet: met de nieuwe deadline van 12 april steeds dichterbij, staan het Verenigd Koninkrijk en de EU (opnieuw) voor een cruciale week met een nieuwe stemming in het Lagerhuis.

Ondanks de onweerswolken boven het dossier, blijft Guy Verhofstadt echter optimistisch over een mogelijke doorbraak. De ex-premier hoopt met name op een doorbraak rond het scenario van een douane-unie. “Dat zou een pak problemen oplossen. Op die manier vermijden we een harde Brexit en lossen we ook het probleem van de Ierse grens op”, aldus Verhofstadt. Als er over de douane-unie een overeenkomst zou kunnen gevonden worden, kan dat volgens Verhofstadt nog perfect op tijd geregeld worden om de Brexit binnen de afgesproken termijnen af te handelen.

Verhofstadt beseft weliswaar dat de harde Brexiteers zich verzetten tegen zo’n douane-unie, “maar hopelijk krijgen we voor het eerst een partijoverstijgende consensus”, klinkt het. “Nu plaatst men het partijbelang nog te vaak boven het belang van de natie. Labour denkt alleen aan Labour en de Conservatieven denken alleen aan de Conservatieven.” Die partijpolitieke strijd bestempelt Verhofstadt als “bedroevend”. “De Brexit is de kogel in een wapen geworden, een instrument om elkaar pijn te doen.”