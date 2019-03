Samantha (21) stapte in auto omdat ze dacht dat het haar Uber was, maar dat bleek een fatale vergissing

De Verenigde Staten is in de ban van de dood van een 21-jarige studente uit de Amerikaanse stad Columbia in South Carolina. Vrijdag verdween studente Samantha Josephson, nadat ze haar vrienden had gezegd dat ze een Uber zou nemen. Ze stapte ook daadwerkelijk in een wagen, maar dat bleek een fatale vergissing.

Nietsvermoedend stapte Samantha Josephson vrijdagmiddag in een Uber. Of tenminste, dat dacht ze toch. Het Amerikaanse taxibedrijf werkt immers niet met vaste wagens, maar met particulieren die in hun eigen wagens klanten vervoeren. Toen Samantha de Chevrolet Impala zag die voor haar stopte, stelde ze zichzelf dan ook geen vragen.

Massale zoektocht

Maar toen de 21-jarige studente nergens meer opdaagde, begon het bij haar vrienden te dagen. Massaal gingen ze op zoek naar de jonge vrouw zonder resultaat. Ook haar vader Seymour Josephson zette een heuse zoekactie op poten.

De politie startte een onderzoek, om al snel te beseffen dat een nachtmerrie zou uitkomen. De echte opgeroepen Uberchauffeur had haar rit geannuleerd, nadat ze na een lange wachttijd nog steeds niet was komen opdagen. Samantha was helemaal niet in een Uber gestapt, maar ze was bij een vreemde op de achterbank beland.

Voor eeuwig missen

Dat die chauffeur geen goede intenties had, bleek één dag later al. Haar vader liet diepbedroefd weten dat Samantha gestorven was. Haar lichaam was gevonden door kalkoenjagers in landbouwgebied, niet ver van waar ze voor het laatst gezien was in Claredon County.

In een emotionele reactie neemt de man afscheid van zijn dochter.“Samantha is niet langer onder de levenden, maar ze zal nooit worden vergeten. Ik vind het verschrikkelijk moeilijk om dit te schrijven en te posten, maar ik hou van haar met heel mijn hart. Ik zou uren over haar kunnen blijven schrijven, maar daar ga ik kapot aan. Ik zit hier nu al te wenen, terwijl ik nog maar naar haar foto kijk”, schreef Seymour Josephson. “Ik zal mijn klein meisje voor eeuwig moeten misten.”

Gearresteerd

De vermoedelijke dader. Foto: Columbia Police Department

Aan het mysterie lijkt al een einde te komen. Een patrouille kon zaterdag een chauffeur met dezelfde wagen staande houden, slecht enkele straten verwijderd van waar Samantha voor het laatst gezien was. Aan het stuur zat de 24-jarige Nathaniel David Rowland. Hij probeerde alles te ontkennen, maar waagde ook een vluchtpoging en werd ingerekend.

Pas tijdens het forensisch onderzoek werd de politie zeker van haar zaak. “In zijn auto werd het bloed van Samantha gevonden, net zoals haar smartphone. In de wagen troffen we bovendien bleekmiddel, vochtige doekjes en bacteriedodende middelen aan. De wagen had een kinderslot. Juffrouw Josephson kon wellicht geen kant uit”, reageert de plaatselijke politie van het Columbia Police Department.