Vier willekeurige mensen langs achteren aangevallen en neergestoken in Londen

In Londen zijn zaterdagavond, -nacht en zondagochtend vier mensen neergestoken bij willekeurige aanvallen. Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad, men gaat uit van de hypothese dat de aanvaller een man met mentale problemen.

Alle vier slachtoffers waren alleen op het moment van de steekpartijen, en werden zonder waarschuwing langs achteren aangevallen. De eerste aanval vond zaterdagavond omstreeks 8 uur Belgische tijd plaats: een vrouw werd in de rug gestoken, en werd naar het ziekenhuis gebracht. Vier uur later vond een tweede aanval plaats, ook die man vertoeft momenteel in het ziekenhuis, maar zijn toestand zou niet levensbedreigend zijn. Om vijf uur werd dan een 23-jarige man neergestoken in het metrostation Seven Sisters, hij verkeert wel in levensgevaar. En om 11 uur zondagochtend vond dan een vierde aanval plaats, ook dat slachtoffer zou in kritieke toestand verkeren.

“We behandelen deze vier incidenten als mogelijk aan elkaar gelinkt”, aldus inspecteur Stuart Smillie. “De vier slachtoffers hebben een verschillende achtergrond, het lijkt er dus op dat ze willekeurig gekozen werden omdat ze alleen en kwetsbaar waren.”

Voorlopig wijst niets er volgens de politie op dat het om een terreurdaad gaat. “We gaan momenteel uit van de hypothese van een alleen opererende mannelijke verdachte, die mogelijk met mentale problemen kampt”, aldus Smillie.

De politie roept getuigen op om zich te melden, maar vraagt mensen die de man zouden zien hem niet te benaderen. Het zou gaan om een magere en donker geklede zwarte man van 1,90 meter groot. Er werd zondag rond 11 uur een verdachte gearresteerd, de politie onderzoekt nu of het gaat om de man in kwestie.