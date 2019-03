Old Firm ontsierd door vuile fout, Celtic na zege weer stap dichter bij landstitel maar Boyata valt geblesseerd uit

Celtic heeft zondag op de 31e speeldag in de Schotse Premiership de Old Firm tegen stadsgenoot Rangers met 2-1 gewonnen. Zeven speeldagen voor het einde van de competitie heeft Celtic dertien punten voorsprong op Rangers en zo is de club van Dedryck Boyata weer een stap dichter bij een achtste landstitel op rij. Daarnaast is ook een derde treble op rij mogelijk nadat ze eerder dit seizoen al de League Cup wonnen.

Nochtans had Celtic het zeker niet makkelijk tegen Rangers, dat na een halfuur al met een man minder kwam te staan na een rode kaart voor aanvaller Morelos wegens een vuile elleboogstoot.

RODE KAART | Morelos moet meteen het veld verlaten na deze vuile fout! ?#CELRAN #OldFirm ?????????????? pic.twitter.com/nwDAb9eGqK — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 31 maart 2019

James Forrest scoorde het beslissende doelpunt pas vijf minuten voor affluiten.

Net voor de uitsluiting van Morelos had Edouard de thuisploeg op een 1-0 voorsprong gezet, maar de bezoekers vochten knap terug en dat resulteerde in de gelijkmaker op het uur van Ryan Kent, die Boyata in de wind zette. Even later moest onze landgenoot geblesseerd naar de kant en tot overmaat van ramp had Celtic-coach Neil Lennon al zijn wissels opgebruikt. Met tien tegen tien wist Celtic zich in de slotfase echter nog van de drie punten te verzekeren.