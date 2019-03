Temperaturen nemen een duik: vriestemperaturen en kans op onweer

Terwijl het maandag nog een dag vol zon wordt, nemen de temperaturen de daaropvolgende dagen een duik, zo meldt het KMI. Donderdag kan het in de voormiddag op sommige plaatsen zelfs vriezen. Vanaf dinsdag is ook een onweer mogelijk.

Vanavond en vannacht is het nog tijdelijk bewolkt of over het zuiden van het land zelfs zwaarbewolkt met kans op een buitje. Over het noorden zijn er al brede opklaringen en geleidelijk breiden die zich uit over het hele land. In de loop van de nacht kunnen er wat nevel of lokale mistbanken opduiken, vooral in de regio’s ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 0 en 4 graden. De wind blijft matig uit het noordoosten.

Na het optrekken van de eventuele nevel of mist krijgen we maandag veel zon. In de loop van de namiddag kunnen er vooral ten zuiden van Samber en Maas veel wolkenvelden tot ontwikkeling komen, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit de oostelijke sector.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag is het eerst licht bewolkt tot helder. Vanaf de Franse grens wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met tegen de ochtend wat lichte neerslag. De minima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait zwak tot matig en ruimt van oost naar zuid.

Dinsdag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met lokale buien. In de namiddag worden de buien intenser en kan het plaatselijk onweren. Het is nog zacht met maxima van 12 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in het centrum. De matige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met soms wel opklaringen, maar ook voorjaarsbuien. Lokaal onweer blijft mogelijk. In Hoog-België hebben de buien soms een winters karakter. De maxima klimmen tot 5 à 6 graden in de Hoge Ardennen en tot 10 of 11 graden in het centrum. De wind is, behalve tijdens de buien, zwak en veranderlijk.

Donderdagochtend kan het hier en daar licht vriezen. Overdag verwachten we nog enkele buien en soms opklaringen. Met maxima van 5 tot 10 graden is het een paar graden te koud voor de tijd van het jaar.

Vrijdag wordt het volgens de huidige prognoses minder buiig, maar dat is nog onzeker. We halen maxima van 6 tot 11 graden.

Ook voor zaterdag blijven de voorspellingen onzeker. Het wordt wellicht bewolkt en eerder licht wisselvallig met kans op een plaatselijke bui of wat regen. De maxima schommelen nog steeds rond 10 of 11 graden in het centrum.