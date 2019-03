Castagne blijft met Atalanta op Europese koers

Atalanta Bergamo heeft zondagnamiddag op de 29e speeldag in de Serie A met 1-3 gewonnen op het veld van Parma.

Mario Pasalic en Duvan Zapata (2x) zorgden voor de doelpunten bij de bezoekers, nadat de Ivoriaan Gervinho (ex-Beveren) in de beginfase de score had geopend voor de thuisploeg. Bij de eerste treffer van Zapata leverde Timothy Castagne de assist af. De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd en liep na 58 minuten tegen een gele kaart aan.

Atalanta is nu al vier wedstrijden ongeslagen in de Serie A en doet met een voorlopige vijfde plaats in de stand flink mee in de strijd voor de Europese tickets.