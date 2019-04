Martine (58) en Ronny (60) dupe van gewijzigde regels: “Al 12 jaar op wachtlijst voor sociale woning en plots zijn we kansloos”

Gent / Lochristi / Lokeren -

Martine Declercq (58) en haar echtgenoot Ronny Bury (60) staan in hun zoektocht naar een sociale woning al sinds 2007 op de wachtlijst van SM Tuinwijk in Lokeren en De Volkshaard in Gent. Onlangs kregen ze te horen dat ze vrijwel kansloos zijn omdat ze intussen verhuisd zijn. “Wij voelen ons in de steek gelaten.”