Bij eerste fietsrit sinds hartaanval krijgt Emiel reddende engel Yana opnieuw aan zijn zijde

Een trainingsrit naar Leuven liep bijna fataal af voor Emiel De Smedt uit Mechelen. Hij plande een rit van 100 km, amper 15 km later stuikte Emiel in mekaar. De Herentse Yana Feyaerts redde zijn leven. Zondag fietste hij voor het eerst weer, met Yana aan zijn zijde.

De feiten speelden zich af op 5 januari, pas nu is Emiel de klap te boven. In sportcentrum Kiksham in Rijmenam, thuisbasis van wielerclub Cycling2820, organiseerde de club zondag een huldiging voor de ...