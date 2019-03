Chelsea kruipt door het oog van de naald op veld van degradatiekandidaat Cardiff City

Chelsea is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen op bezoek bij Cardiff City. Het nummer achttien van de Premier League leek lang op weg naar een stuntzege, maar in de slotminuten wist Chelsea een achterstand nog om te buigen in een zege. Het werd 1-2 in het Cardiff City Stadium.

Cardiff en Chelsea gingen met een brilscore de pauze in, maar meteen na de rust was het zowaar Cardiff dat het vuur aan de lont stak. Victor Camarasa scoorde plots de 1-0 en bezorgde de fans een klein delirium. Een zege tegen Chelsea zou immers een belangrijke stap zijn richting het behoud, want de Welshe club stond vooraf pas achttiende in de stand - in de degradatiezone.

Een ware stunt leek lang in de maak, maar het mocht niet zijn voor de thuisploeg. In de 84ste minuut kwam de gelijkmaker er via Cesar Azpilicueta en bij het ingaan van de blessuretijd werd het zelfs nog 1-2 via invaller Ruben Loftus-Cheek. Dat werd ook meteen de eindstand.

In de stand blijft Chelsea op een gedeelde vijfde plaats met Arsenal, maar de Gunners komen maandag nog in actie tegen Newcastle United. Cardiff blijft achttiende, op 5 punten van Burnley. Het behoud verzekeren wordt een zware klus.