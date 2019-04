Zes broers en zussen samen 500 jaar oud: “Af en toe een steak en een fris pintje”

De familie Caluwaerts, van wie de telgen opgroeiden in Lippelo (Sint-Amands), heeft zaterdag een wel heel speciale verjaardag gevierd: de vier broers en twee zussen zijn samen 500 jaar oud geworden. “Wij hebben het geluk gehad dat we allemaal gezond zijn gebleven”, zegt jongste broer Fons (78).

Maria (87), Jozef (86), Viktor (84), Louisa (83), Gabriel (82) en Fons (78) hadden het zelf niet in de mot dat ze samen 500 jaar zouden worden in 2019. “Het was een van hen wel opgevallen dat ze ...