Prins Laurent zwaar ontgoocheld in politici: “De laatste dagen heb ik geen schone mensen gezien”

Prins Laurent voelt zich in de steek gelaten. Door onze politici. “Deze laatste dagen heb ik geen schone mensen gezien”, zo reageerde de prins nog eens op de hele discussie rond het Libisch geld waarvoor hij al maanden vecht om het terug te krijgen.

Laurent was zondag te gast in het Brusselse hondenkapsalon, waar zijn stichting honden van kansarmen een gratis opknapbeurt geeft. De prins kwam er nog eens terug op de schadevergoeding van 50 miljoen euro die hij al jaren probeert te krijgen nadat de Libische overheid in 2010 een contract met zijn vzw GSDT eenzijdig had opgezegd. Afgelopen donderdag moesten de voormalige ministers van Financiën, onder wie Didier Reynders (MR) en Steven Vanackere (CD&V) in het parlement uitleg geven over het Libisch geld (in totaal twee miljard euro) dat in ons land is verdwenen. “Bon, deze laatste dagen heb ik geen schone mensen gezien”, zei de prins. “Maar hier wel en dat is het belangrijkste.”

“Ik heb zaken ondervonden, die ik niet wilde weten en ik ben helemaal niet blij met wat er nu gebeurt. Die stoute mensen zullen zich ooit eens moeten verantwoorden voor hun daden. Ik zeg u nogmaals: in Libië zijn er mensen die vermoord zijn, hé. Door het geld dat men hier heeft losgelaten. En precies niemand heeft het gedaan.”