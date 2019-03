Man (28) print kinderpornografische foto’s in Carrefour

Een 28-jarige man uit Fléron (Luik) is opgepakt wegens het bezit van kinderporno. De verdachte werd afgelopen vrijdag betrapt, toen hij enkele bezwarende foto’s aan het printen was in een Carrefour-vestiging.

Toen de man aan een digitale terminal stond in de hypermarkt van Carrefour in de rue de la Clef in Fléron, zag een nieuwsgierige voorbijganger toevallig wat er op het scherm stond. Beelden van naakte kinderen, in vernederende poses. De getuige verwittigde meteen de politie, die de 28-jarige man kwamen arresteren.

Bij een huiszoeking bij de verdachte werd een grote collectie poppen en luiers aangetroffen. Naar verluidt zou de jongeman aan de politie verklaard hebben dat hij niet wist dat hij iets illegaals deed.