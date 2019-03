Politie Oekraïne neemt recordvangst van 700 kilo heroïne in beslag

In Oekraïne heeft de politie dit weekend meer dan 700 kilogram heroïne in beslag genomen, alles samen meer dan 50 miljoen euro waard. Het gaat om een recordvangst voor de Oekraïense politie.

In de nacht van zaterdag op zondag trof de politie nabij Kiev meer dan 100 kilogram heroïne aan in een luxewagen. In die zaak vonden de ordediensten zondagmiddag nog eens 500 kilogram drugs. De drugs hebben een waarde van ongeveer 45 miljoen euro. De politie pakte vier mensen op: een Turk, een inwoner van Moldavië en twee uit Macedonië.

In een andere zaak namen de autoriteiten dit weekend 130 kilogram heroïne in beslag in een huis in het westen van het Oost-Europese land. Die drugs hebben een waarde van om en bij de 9 miljoen euro.

“Ik heb nog nooit gezien dat de politie van Oekraïne zo’n grote hoeveelheid heroïne in beslag nam”, aldus de topman van de nationale politie, Seguiï Kniazev.

Oekraïne wordt beschouwd als een transitland voor de heroïne die vanuit Afghanistan naar de Europese Unie gesmokkeld wordt.