160 kilometer lopen, zonder uitgestippeld parcours: Belgische ultrarunner neemt deel aan de extreemste en gekste ultraloop ter wereld

Met het aansteken van een sigaret door de organisator trok zaterdag de Barkley Marathons op gang. In 33 jaar tijd hebben nog maar 15 lopers de finish binnen de 60 uur gehaald. Gemakkelijk te geloven als je weet dat je in die tijd twee keer het equivalent van de Mount Everest moet worden overwinnen en dat alleen al aan de start mógen verschijnen bijna even moeilijk is.