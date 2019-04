Lichaam aangetroffen in Dender

Ninove / Haaltert - In de Dender aan het jaagpad in Ninove ter hoogte van de Fabeltasite is zondagnamiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Familie vermoedt dat het gaat om de tachtiger uit Denderhoutem die al ruim twee weken vermist is.

Het lichaam van een man werd door duikers van de brandweer van Ninove met behulp van de brandweer van Wichelen uit het water gehaald. Politie en parket startten een onderzoek.

Waarschijnlijk gaat het om de 84-jarige uit Denderhoutem die twee weken geleden spoorloos verdween. Zijn wagen werd toen in Ninove aan de Fabeltasite teruggevonden met de ramen open maar van de man was geen spoor. Er werd al gezocht met een helikopter en een duikteam en de familie ging ook zelf op zoek maar dat bleef zonder resultaat. Afgelopen weekend had zijn familie nog een oproep verspreid met de vraag om naar hem uit te kijken.

Zondagmiddag merkten voorbijgangers een lichaam op ter hoogte van Fabelta. “We mogen er denk ik toch van uitgaan dat hij het is”, vertelt Kurt Eeman. “Het laat ons achter met een dubbel gevoel, al hadden we er ons intussen wel al wat bij neergelegd dat we hem niet meer levend zouden terugvinden. Nu is dan toch die onzekerheid voor een stuk weg. We vermoeden geen kwaad opzet, eerder een impulsieve daad, maar dat moet de autopsie allemaal uitwijzen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be