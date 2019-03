Club Brugge mist veel als Vanaken er niet is. Méér dan KRC Genk als het zonder Pozuelo aan de slag moet. Dat is de algemene stelling. Of beter: wàs. Het moet de andere Club-spelers geprikkeld hebben. Terwijl Vanaken tegen AA Gent anoniem aan de wedstrijd begon, stonden enkele andere blauw-zwarten al op. En hoe.