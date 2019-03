Overtuigende zege maar toch is Club Brugge-spits (alweer) niet blij met zijn wissel

Club Brugge begon Play-off 1 met een overtuigende zege in de Slag om Vlaanderen. 3-0 werd het tegen tien Gentenaars na de vroege rode kaart van Vadis Odjidja. Vormer, Mata en Vanaken troffen raak voor blauw-zwart. Spits Wesley Moraes scoorde niet en was dan ook (alweer) niet tevreden toen coach Ivan Leko hem in de 69e minuut naar de kant haalde voor Loïs Openda.