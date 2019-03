SPELERSBEOORDELINGEN. Één absolute uitblinker bij Club Brugge, Gentse flankspelers gebuisd

De topper Club Brugge-AA Gent werd overtuigend in het voordeel van de thuisploeg beslist. Bij de regerende landskampioen vielen dus een pak uitstekende scores te noteren - al was er ook één zwakkere schakel te bekennen. Bij AA Gent was het een ander verhaal: vooral de twee flankverdedigers hadden het zwaar. Hier zijn onze punten na de Slag om Vlaanderen.